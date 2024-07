Ab ins Freibad! Neue Woche bringt traumhaftes Sommerwetter nach Sachsen

Am Mittwoch vertreibt die Sonne dann die restlichen Wolken, sodass weiterhin mit Temperaturen von 28 Grad (Bergland: 24) zu rechnen ist.

Der Dienstagmorgen beginnt dann wieder trocken, lediglich in Ostsachsen regnet es sich noch ein wenig aus. Trotz der hartnäckigen Wolken am sächsischen Himmel ist weiterhin mit sommerlichen Werten bis zu 28 Grad (Bergland: 23) zu rechnen.

Während tagsüber die Sonne dominiert, ziehen in der Nacht aber immer mehr Wolken auf. Besonders westlich der Elbe kann es dann stellenweise richtig nass und gewittrig werden.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Montag gleich mal mit Höchstwerten bis 32 Grad. Selbst im Bergland wird zögerlich an der 30 Grad-Marke gekratzt.

Zum Ende der Woche am Donnerstag klettert das Thermometer voraussichtlich auf bis zu 29 Grad (Bergland: 25). Dank nur lockerer Bewölkung hält das Sommerwetter also weiterhin Einzug in den Freistaat.