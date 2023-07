25.07.2023 11:23 Abkühlendes Wetter in Bayern: Zwischen Neuschnee und Gewitterwolken

Kühle Meeresluft sorgt in Bayern weiter dafür, dass das Quecksilber in angenehmen Bereichen bleibt. In den Alpen könnten Flocken vom Himmel fallen.

Von Marco Schimpfhauser

Bayern - Das Wetter in der bayerischen Wochenmitte bleibt weiterhin kühl und bringt vielleicht sogar erste Schneeflocken mit sich. Und nachts mit Beleuchtung: Schauer und Gewitter ziehen am Dienstag in manchen Teilen Bayerns auf. © Peter Kneffel/dpa Laut des Deutschen Wetterdienstes könnten "in der Nacht zum Mittwoch in den Alpen oberhalb 2000 Metern ein bis 5 Zentimeter Neuschnee" fallen. Tagsüber werde zuvor am Dienstag die im Freistaat lagernde Warmluft nach und nach durch eine sehr kühle Meeresluft verdrängt. Die damit mitgelieferten Wolken haben es aber in einzelnen Bereichen in sich: "Anfangs vereinzelt, im weiteren Verlauf wieder verbreitet Schauer und Gewitter", heißt es weiter. Wetter Deutschland Wetter-Aussichten für Bayern: Der Sommer macht Pause! Es bleibt ungemütlich "Mit 16 Grad an der Rhön und 23 Grad im Umfeld der Donau" bleibt es zur Wochenmitte hin weiterhin deutlich kühler als in der vergangenen Woche. Auch in den nächsten Tag hinein. "Am Mittwoch wechselnd bewölkt, dabei wiederholt Schauer und kurze Gewitter. Kühle 15 bis 19, nur am Untermain knapp über 20 Grad", heißt es in der Vorhersage.

