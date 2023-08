Achtung, es kann richtig krachen! So wird nun das Wetter in Bayern

Es wird heiß im Freistaat Bayern! Zu den hohen Temperaturen gesellen sich allerdings auch teils heftige Gewitter. © Montage: Michael Hutter/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Zum Wochenstart ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Freistaat zwar öfters mit Sonnenstrahlen zu rechnen, von Südwesten her allerdings auch mit Wolkenfeldern, die am heutigen Montag einzelne Schauer sowie Gewitter mit sich bringen und deren Schwerpunkte in Franken und an den Alpen liegen.

Lokal sind bei Höchsttemperaturen von 28 bis 33 Grad und einem schwachen bis mäßigen Wind aus Ost bis Süd laut den Experten Unwetter möglich.

Stellenweise können demnach Starkregen, Hagel und stürmische Böen um 70 Kilometer pro Stunde auftreten. Schwere Sturmböen um die 90 Kilometer pro Stunde sind ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Am Dienstag ist den Meteorologen zufolge erneut vereinzelt mit Schauern oder Gewittern zu rechnen.

Vor allem am Nachmittag und Abend kann es dabei teilweise kräftige Gewitter geben. Hauptsächlich an den Alpen und im südlichen Vorland ist dies der Fall. Die Gewitter können örtlich mit heftigem Starkregen und größerem Hagel einhergehen.

Mit 28 bis 32 Grad bleibt es heiß. Es weht ein schwacher bis mäßiger Westwind, bei Gewittern sind Sturmböen möglich.