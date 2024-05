Heftige Unwetter erwartet: Hochwasserwarnung in NRW - Stadt Köln schließt Parkanlagen

Köln - Nach dem warmen Feiertagswetter müsst Ihr am heutigen Donnerstag mit heftigen Gewittern rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Nachmittag eine Unwetterwarnung herausgegeben. Auch die Stadt Köln hat sich gemeldet.

So wie hier müsst Ihr am Donnerstag im Rheinland mit Starkregen rechnen. (Archivbild) © Henning Kaiser dpa

Betroffen sind die Landkreise Düren, Heinsberg, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Kreis Neuss sowie die Städte Düsseldorf, Köln, Leverkusen und Mönchengladbach.



Örtlich können bis zu 35 Liter Starkregen auf den Quadratmeter herunterkommen. Starker Wind bis zu 80 Stundenkilometer und Hagelkörner sind möglicherweise auch dabei.

"Es können Bäume umstürzen und Äste abbrechen. Die Stadt Köln bittet daher die Bevölkerung, Waldgebiete, Parkanlagen, Friedhöfe und Alleen zu meiden", erklärte ein Sprecher am Donnerstagnachmittag.

Zudem behalte sich die Stadtverwaltung vor, je nach Ausmaß der Unwetter "städtische Anlagen und einzelne Friedhöfe kurzfristig zu schließen."

In Düsseldorf sind darüber hinaus schon am Nachmittag erste Straßen überflutet, wie Beiträge in den Sozialen Netzwerken zeigen.