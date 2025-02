Achtung, Rutschgefahr: In Dresden schneit's

In der Nacht zu Donnerstag fiel die Temperatur in der Landeshauptstadt auf -2 Grad, aktuell liegt sie bei 0 Grad. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wird sich daran im Verlauf des heutigen Donnerstags auch nicht viel ändern. Die Höchsttemperatur beträgt 1 Grad.

Am morgigen Freitag wird wieder Schnee erwartet, die Temperaturen liegen bei etwa -2 Grad. Am Wochenende wird es dann noch einmal richtig kalt. So sinkt das Quecksilber im Thermometer vor allem am Sonntag auf bis zu -6 Grad ab.