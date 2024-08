Warnung vor starker Hitze: Jetzt wird's heiß in NRW

Köln - Zur Mitte der Woche wird's in Nordrhein-Westfalen heiß - und zwar so sehr, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Hitzewarnung für das Land herausgegeben hat.

Das Thermometer klettert in NRW am Mittwoch und Donnerstag auf bis zu 30 Grad. © Thomas Warnack/dpa

Der Sommer gibt in dieser Woche nochmal richtig Gas, denn wie der DWD am Mittwoch ankündigte, steigt das Thermometer im Rheinland im Tagesverlauf auf knackige 30 Grad an, während die Menschen sich auf reichlich Sonnenschein freuen können.

In Anbetracht der erwarteten hohen Temperaturen gaben die Wetterexperten am Mittwoch allerdings auch eine amtliche Hitzewarnung für NRW heraus, die ab morgigem Donnerstagvormittag (11 Uhr) bis zum Abend (19 Uhr) gilt.

Die Menschen sollten demnach nicht nur darauf achten, ausreichend zu trinken, sondern ebenso direkte Sonneneinstrahlung sowie körperlich anstrengende Aktivitäten vermeiden.

Darüber hinaus rieten die Experten, die eigene Wohnung unbedingt kühl zu halten.