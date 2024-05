28.05.2024 10:26 Auf Regen folgt Sonnenschein – aber auch noch mehr Regen: So wird das Wetter in Bayern

Nach den teils heftigen Regenfällen in der Nacht auf Dienstag locker die Wetterlage in Bayern auf. Allerdings sollte der Schirm in greifbarer Nähe bleiben.

Von Marco Schimpfhauser

Bayern - Nach den teils heftigen Unwettern in der Nacht auf Dienstag in Bayern entspannt sich die Wetterlage. Zumindest vorerst. Der Regen bleibt weiter vorherrschend in Bayern – wenn auch die Sonne sich immer wieder seine Bahnen zu brechen versucht. © Sven Hoppe/dpa Zwar wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) anfangs noch regnerisch bleiben, die dunklen Wolken sollen sich im Tagesverlauf jedoch zunehmend in den Südosten des Freistaats zurückziehen.

Nach und nach sollen die Niederschläge dort auch nachlassen. Ein Gewitter-Risiko soll es lediglich noch in einem kleinen Bereich in Niederbayern geben, wie eine Wetterkarte zeigt. "In den anderen Regionen dann zunehmend sonnige Anteile und allenfalls vereinzelt kurze Schauer", teilte der DWD auf seiner Internetseite mit. Wetter Deutschland Gewitter, Hagel, Sturmböen! So (mies) wird das Wetter in Bayern heute und die kommenden Tage "Höchstwerte zwischen 15 Grad in einigen Alpentälern und 21 Grad im Raum Regensburg." Leichter bis frischer Wind schiebt die Wolken weg und in der Nacht zum Mittwoch soll es vorübergehend auch völlig aufklaren. Kurzzeitig. Denn bereits dann sind von Westen her bis Mitternacht wieder dichtere Wolken im Anmarsch und sollen in Mainfranken für Tropfen von oben sorgen. Das Quecksilber fällt auf 12, im Bayerwald sogar bis auf 4 Grad. Das Gewitter-Risiko ist dann nach bisherigen Erkenntnissen als gegen null tendierend einzustufen. Fronleichnam nähert sich – und mit ihm neue Wolken Sonnenanbeter können am Vor-Feiertag zumindest noch am Vormittag auf seelisches Akku-Laden hoffen. Denn am Mittwoch kommt vom westlichen Franken schon wieder der Regen. Und dieser breitet sich Tagesverlauf – wenn auch zögerlich – aus. "Zwischen östlichem Alpenrand und Bayerwald bis zum späten Nachmittag noch trocken. Höchsttemperatur 16 bis 23 Grad", fasst der DWD zusammen. In der Nacht auf Fronleichnam könnte es – Stand jetzt – wieder deutlich ungemütlicher und regnerischer werden. Dann ist es nicht ausgeschlossen, dass Blitz und Donner sich in einzelnen Bereichen wieder in Bayern zurückmelden. Konkretere Vorhersagen können allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt ausformuliert werden.

Titelfoto: Montage: Sven Hoppe/dpa + WetterOnline