Berlin und Brandenburg: Immer wieder Regen, die Sonne macht sich rar

So richtig gemütlich ist das nicht: In Berlin und Brandenburg regnet es in den kommenden Tagen immer mal wieder. Die Sonne lässt sich selten blicken.

Von Christoph Carsten

Berlin - So richtig gemütlich ist das nicht: In Berlin und Brandenburg regnet es in den kommenden Tagen immer mal wieder. Die Sonne lässt sich selten blicken. Ein Regenschirm ist auch in den kommenden Tagen keine verkehrte Wahl. © Leonie Asendorpf/dpa Der Donnerstag beginnt laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit örtlich nachlassendem Regen oder Sprühregen und vielen Wolken. Die Temperaturen kommen nicht über fünf Grad hinaus. Im Verlauf des Vormittags kommt es von Sachsen-Anhalt ausgehend zu Aufheiterungen, die am Mittag Oder und Neiße erreichen. Am Abend kehren Wolken und Regen zurück. Der Wind weht weitgehend schwach. In der Nacht auf Freitag ist weiter mit Regen zu rechnen, der sich ostwärts ausbreitet. Vereinzelt gibt es Schneeregen oder Schnee. Es kühlt sich auf drei bis minus eins Grad ab. Wetter Deutschland Wetter zur neuen Woche nass und grau: Dezember bringt Wolken und Regen Auch am Freitag bleibt es nass und trüb in der Hauptstadtregion. Mit Tageshöchstwerten von sieben bis neun Grad wird es zumindest etwas wärmer. In der Nacht zum Samstag lässt der Niederschlag langsam nach. Es sind weiter viele Wolken am Himmel zu sehen. Die Tiefstwerte liegen bei vier bis zwei Grad.

