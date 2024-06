Berlin und Brandenburg: Nach dem Unwetter wird es kühler

Berlin - Nach den kräftigen Gewittern am Dienstag meint es der Wettergott auch am Mittwoch nicht besonders gut mit Berlin und Brandenburg .

Auch am Mittwoch sind Gewitter über Brandenburg keine Seltenheit. © Patrick Pleul/dpa

Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes ist bis zum Mittwochmorgen regional mit kräftigeren Schauern und einzelnen Gewittern zu rechnen. Dabei kann es auch zu Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen kommen.

Auch sonst bleibt es bewölkt und es fällt Regen, der erst gegen Abend abzieht. Es kühlt mit Höchsttemperaturen zwischen 17 Grad in der Uckermark und 24 Grad an der Neiße - in Berlin um 19 Grad - deutlich ab. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Donnerstag zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel, dazu bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 7 Grad.

Am Donnerstag soll es wieder etwas schöner werden und verbreitet heiter und trocken bleiben. Es erwärmt sich auf Werte zwischen 21 Grad in der Uckermark und 26 Grad in Südbrandenburg.