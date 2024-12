Berlin und Brandenburg: Regnerisch ins vierte Adventswochenende

Berlin - Weihnachten rückt näher, doch die Aussichten bleiben trüb: Auch am vierten Adventswochenende ist in Berlin und Brandenburg mit Regen zu rechnen.

Grau ist in diesen Tagen die vorherrschende Farbe in Berlin und Brandenburg. © Jens Kalaene/dpa

Der Samstag beginnt bedeckt und mit leichtem Regen. Während es in den Mittagsstunden vorübergehend trocken bleibt und sich die Bewölkung auflockert, zieht es sich gegen Abend erneut zu und es wird wieder regnerisch.

Die Temperaturen liegen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) um sieben Grad, dazu weht ein mäßiger, zeitweise aber auch böig auffrischender Wind.

In der Nacht zum Sonntag geht es ähnlich weiter: Bei bedecktem Himmel und gebietsweisen Regenfällen sinken die Temperaturen nur leicht auf fünf Grad. Erneut kann es windig werden.

Am Sonntag ziehen noch mehr Wolken am Himmel auf. Zu zeitweisen Regen- und Graupelschauern gesellen sich einzelne kurze Gewitter. Die Höchstwerte erreichen am vierten Advent milde sieben Grad, dafür bleibt es windig.