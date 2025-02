Berlin und Brandenburg: Sonnig am Tag, frostig in der Nacht

Berlin - Am Wochenende dürfen sich Menschen in Berlin und Brandenburg auf sonnige Aussichten freuen. Die Nächte bleiben aber vorerst ziemlich eisig.

An alten Fenstern lassen sich nach den eisigen Nächten bisweilen noch Eisblumen entdecken. (Symbolbild) © Stephanie Pilick/dpa

Am Samstag zeigen sich laut den Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Anfang des Tages teils noch viele Wolken am Himmel.

Doch im Verlauf kommt es zunehmend zu Aufheiterungen. Bei Höchstwerten zwischen zwei und sechs Grad bleibt es trocken. Dazu weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zum Sonntag kehren dann die Minusgrade zurück und es kühlt sich auf frostige minus ein bis minus vier Grad ab. Vorsicht: Vereinzelt kann es glatt werden.

Der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre: Bei Temperaturen zwischen zwei und fünf Grad wird es heiter und trocken. Ab dem Abend ziehen im nördlichen Brandenburg wieder viele Wolken auf.