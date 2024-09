Berlin und Brandenburg: Sonnig und warm ins Wochenende!

Berlin - In Berlin und Brandenburg lockt der Spätsommer am Wochenende noch einmal mit viel Sonne.

In der Nacht zum Montag sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen, örtlich kann es flachen Nebel geben. Bei schwachem Wind liegen die Tiefstwerte zwischen zwölf und sieben Grad.

Am Sonntag zeigt sich dann ein ähnliches Bild wie am Tag zuvor: Erneut dürfen sich die Menschen aus der Hauptstadtregion über viel Sonne und Temperaturen um 24 Grad freuen.

In der Nacht zum Sonntag bleibt der Himmel laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist klar. Örtlich kann es Wiesennebel geben. Es kühlt sich auf elf bis sechs Grad ab.

Am Samstag wird es am Vormittag und auch im weiteren Tagesverlauf sonnig und trocken. Die Höchstwerte erreichen um die 24 Grad und laden damit zum Verweilen im Freien ein. Dazu weht ein schwacher Wind.

Am Montag geht es zunächst heiter weiter, bevor in einigen Gebieten am Nachmittag und Abend einige Wolken aufziehen. Bei Höchsttemperaturen um 24 Grad bleibt es aber trocken.