Berlin und Brandenburg stehen eiskalte Bibber-Nächte bevor

Der Winter hat in Berlin nachhaltig Einzug gehalten und Väterchen Frost regiert besonders des Nachts mit eiserner Faust.

Die Temperaturen fallen in den Nachtstunden regelrecht in den Keller. Dabei soll der Tiefpunkt in der Nacht zu Dienstag erreicht werden. Dann soll das Thermometer örtlich sogar minus 16 Grad Celsius anzeigen.

Auch tagsüber werden nur geringe Plusgrade erreicht, wenn überhaupt, denn gebietsweise ist auch mit Dauerfrost zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Erst ab Mitte der nächsten Woche steigen die Werte dann langsam wieder an. Grund für die winterlich kalten Luftmassen ist ein Hochdruckgebiet, das das Wettergeschehen in der Region zurzeit bestimmt.

Bis Sonntagmittag ist nach Angaben des DWD vereinzelt noch mit Schneeschauern zu rechnen. Die Neuschneemenge soll jedoch nicht mehr als einen Zentimeter betragen.