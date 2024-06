Berlin und Brandenburg: Viele Wolken und ein bisschen Regen

Berlin - Wettertechnisch geht die Woche in Berlin und Brandenburg so weiter, wie sie gestartet ist: mit vielen Wolken und ein wenig Regen.

Mit vielen Wolken und ohne Regen müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg am Mittwoch rechnen. © DPA

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kommt es am Nachmittag und Abend regional auch zu Schauern mit geringer Gewitterneigung.

Die Temperaturen erwärmen sich 19 Grad in der Prignitz und bis 24 Grad an der Neiße, in Berlin 22 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind, der in Schauernähe auch teil böig auffrischen kann.

In der Nacht zum Donnerstag geht die Bewölkung von Norden her zurück, auch der Regen beschränkt sich auf einzelne, abschwächende Schauer in Berlin und Südbrandenburg. Die Tiefstwerte liegen bei zwölf Grad in der Niederlausitz und sieben Grad in der Prignitz.

Auch am Donnerstag zeigen sich viele Wolken am Himmel, dazu gibt es zeitweise heitere Abschnitte und es bleibt meist trocken. Nur in der Niederlausitz kann es am Nachmittag und am Abend vereinzelt regnen.

Die Höchstwerte erreichen 19 bis 22 Grad bei einem schwachen, teils mäßigen Südwest- bis Westwind.