Berlin und Brandenburg: Vor mildem Wochenende noch mal Glatteis

Berlin - Am Wochenende gibt es in Berlin und Brandenburg teils zweistellige Temperaturen. Davor wird es noch einmal glatt.

Ein paar Wolken gibt es am Wochenende noch, dafür soll es überwiegend trocken bleiben. (Archivbild) © Annette Riedl/dpa

Am Freitag wird es laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) meist stark bewölkt in der Hauptstadtregion. Während es zu Tagesbeginn noch vereinzelt regnen und glatt werden kann, lockert es sich im Laufe des Tages auf und bleibt trocken.

Mit Höchstwerten zwischen sechs Grad in der Uckermark, um neun Grad in Berlin und bis elf Grad im Fläming, wird es deutlich milder.

In der Nacht zum Samstag bleibt es trocken und wechselhaft bewölkt. Bei Tiefstwerten von drei bis minus ein Grad, kann es in manchen Landesteilen noch einmal Frost geben.

Am Samstag beschert der Wettergott Berlin und Brandenburg ein heiter bis wolkiges und zudem trockenes Wochenende. Am meisten Sonne gibt es in der Niederlausitz, am wenigsten in der Prignitz.

Die Temperaturen erreichen im Tagesverlauf bis 8 Grad an Oder und Neiße und 12 Grad in Westbrandenburg, im Berlin um 10 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind.