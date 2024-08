Berliner und Brandenburger können sich erneut über sehr heißes Sommerwetter freuen

Berlin - Mit bis zu 33 Grad müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf Hitze einstellen. Am Sonntag gibt es eine kleine Abkühlung.

In der Nacht zum Sonntag kann es gebietsweise regnen und vereinzelte Gewitter geben. Die Temperaturen sinken auf 21 bis 17 Grad.

In der Nacht sinken die Werte auf 18 bis 14 Grad. Dabei bleibt es niederschlagsfrei.

Am Sonntag startet der Morgen überwiegend bewölkt und mit vereinzelten Regenschauern. Am Nachmittag lockert es auf und es warten Temperaturen von bis zu 26 Grad. In der Nacht zu Montag kann es auf bis neun Grad abkühlen.