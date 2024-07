Bis zu 34 Grad am Wochenende! So wird das Bayern-Wetter heute und die nächsten Tage

Das Wetter in München und Bayern hat es in den kommenden Tagen in sich, vor allem am Wochenende wird es heiß. Ganz ohne einen Wermutstropfen geht es aber nicht.

Von Jan Höfling

München - Sonne satt und bis zu 34 Grad! Das Wetter in München und Bayern hat es in den kommenden Tagen in sich, vor allem am Wochenende wird es richtig heiß. Ganz ohne einen gewittrigen Wermutstropfen geht es jedoch nicht.

Das Wetter in München und Bayern hat von Donnerstag bis Sonntag einiges zu bieten - Gutes und Schlechtes. © Montage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de Der heutige Donnerstag präsentiert sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) meist nur gering bewölkt, im Südosten ist es zunächst des Öfteren allerdings noch bedeckt. Im Tagesverlauf entwickelt sich bei Temperaturen zwischen 25 Grad in den Alpen und bis 30 Grad am Donaudurchbruch eine angenehme Mischung aus Sonne und Wolken. Ein lediglich schwacher bis mäßiger Nordostwind rundet das freundliche Gesamtbild im Freistaat ab. Der Freitag legt mit Blick auf das Wetter dann gar noch ein Schippchen drauf! Bei Höchstwerten von 27 bis 31 Grad sowie einem schwachen Wind um Ost dürfen sich die Menschen den Meteorologen zufolge kurz vor dem Wochenende auf zahlreiche Sonnenstunden freuen - jedoch mit einem Haken. Wetter Deutschland Wetter in Hamburg: Temperaturen gehen auf und ab Denn am Nachmittag und Abend kann es in Oberschwaben und den Alpen zu Gewittern kommen, es muss gewittrigen Regen gerechnet werden. In dessen Nähe sind laut den Experten auch starke Windböen um Südwest wahrscheinlich.

Wettervorhersage für München und Bayern: So wird das Wetter im Freistaat an diesem Wochenende