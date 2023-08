Bis zu 34 Grad! Wochenende in Sachsen wird heiß - aber das Gewitterrisiko bleibt

Leipzig - Am Wochenende muss man sich in Sachsen auf heiße Temperaturen, aber gleichzeitig viel Regen und viele Gewitter einstellen.

Das Wochenende in Sachsen bringt einen Mix aus Sonne, Wolken und Gewittern mit. © Jens Büttner/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Freitag mit viel Nebel, im Tagesverlauf soll sich dieser aber auflösen. Stattdessen sollen bei Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad immer mehr Wolkenfelder aufziehen. Dabei sind Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen.

Am Abend soll sich die Wetterlage dann wieder beruhigen, sodass die Nacht im Freistaat größtenteils klar oder mit nur geringer Bewölkung vorübergeht.

Der Samstag wird ähnlich wechselhaft: Anfängliche Sonnenstrahlen weichen schon bald dichten Wolken, wodurch auch das Risiko auf erneute Schauer und Gewitter steigt. Die Temperaturen steigen auf bis zu 34 Grad.

Auch in der Nacht soll es in Sachsen gewittrig und regnerisch bleiben, am Sonntagmorgen blitzt aber auch das ein oder andere Mal die Sonne zwischen den Wolken hervor. Die Höchstwerte liegen zwischen 29 und 31 Grad.

Trotzdem sollte man auch am Sonntag seine Wohnung nicht ohne Regenschirm verlassen, da es laut dem DWD immer wieder zu schauerartigen Regengüssen kommen soll.