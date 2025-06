Bis zu 37 Grad! Hitzewelle rollt auf Deutschland zu - doch die bleibt nicht lange

Alles in Kürze

Sowohl Mensch und Tier brauchen am Wochenende dringend eine Abkühlung. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sollen am Sonntag Spitzenwerte von 31 bis 37 Grad möglich sein, ehe es zum Abend hin im äußersten Westen und später bis in die Mitte Deutschlands stellenweise kräftige Schauer und Gewitter geben soll.

Verbreitet werden es am zunächst überwiegend sonnigen Sonntag 30 bis 35 Grad, die Temperaturspitzen werden im Südwesten erwartet, vor allem am Rhein und an der Mosel.

"Wer der Hitze innerhalb Deutschlands entfliehen möchte, findet wohl nur in den Hochlagen der Gebirge, auf den Nord- und Ostseeinseln sowie an der Grenze zu Dänemark Höchstwerte unter 30 Grad vor", erklärt DWD-Meteorologe Tobias Reinartz.