Bis zu minus 12 Grad und Glätte: So wird der Wochenstart in Sachsen

Leipzig - Wochenstart in Sachsen und das Wetter liefert mal wieder eine ziemliche Berg- und Talfahrt, zumindest in Sachen Temperaturen. Autofahrer sollten sich zudem auf Glätte gefasst machen.

Auch in der Nacht zu Mittwoch fallen zeitweise noch leichte Niederschläge aus Schnee und Regen bei Temperaturen zwischen 2 und minus 2 Grad. Für das Erzgebirge warnt der DWD vor einer erhöhten Glättegefahr.

Am Dienstag greift dann die Warmfront eines Tiefs aus Skandinavien auf den Freistaat über, wodurch die Tagestemperaturen wieder auf 2 bis 5 Grad steigen. Ab dem Nachmittag ziehen dann jedoch auch von Norden her Wolken auf, die Regen und Schnee mit sich bringen. Autofahrer sollten dann Vorsicht walten lassen, denn mit dem Regen kann es auch zu Glätte kommen.

Tagsüber bewegen sich die Temperaturen am Montag zwischen 0 und minus 3 Grad, wodurch es verbreitet zu leichtem Dauerfrost kommt. Der Vormittag startet zunächst gebietsweise stark bewölkt, teils neblig-trüb. Im Verlauf des Tages klart es jedoch immer mehr auf. Niederschläge werden nicht erwartet.

Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag meldet, wird es vor allem in der Nacht zu Dienstag mächtig kalt! Temperaturen bis zu minus 12 Grad können uns erwarten. Niederschläge bleiben zunächst jedoch aus.

Gerade am Montag wird es laut dem Deutschen Wetterdienst mächtig kalt. Bewegen sich die Temperaturen tagsüber noch um die 0 Grad, können es in der Nacht bis zu minus 12 Grad werden. © Screenshot/wetteronline.de

Der Sprühregen hält sich am Mittwoch noch hartnäckig bis in die Nacht hinein, dabei bleibt es entsprechend bedeckt. Tagsüber bewegen sich die Temperaturen zwischen 2 und 4 Grad, im Bergland zwischen minus 1 und 2 Grad. In der Nacht fällt das Thermometer ein wenig auf 2 bis 0 Grad. Im Bergland kann die Temperatur auf bis zu minus 3 Grad sinken.

Auch am Donnerstag sollen noch dichte Wolken am Himmel hängen, zumindest der Regen lässt jedoch nach und es wird meist niederschlagsfrei. Die Höchstwerte bewegen sich tagsüber zwischen 4 und 6 Grad, 2 bis 4 Grad im Bergland.

In der Nacht zu Freitag klart dann auch der Himmel etwas auf, es bleibt trocken. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 2 und minus 2 Grad.