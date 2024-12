Das klingt wenig berauschend! So wird das Bayern-Wetter heute und am Wochenende

München - Die Vorfreude wächst stetig, das Wochenende wirft seine Schatten bereits voraus! Doch spielt das Wetter in München und Bayern am heutigen Freitag und in den kommenden beiden Tagen überhaupt mit?

Am Wochenende kann es auch in tieferen Lagen schneien. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Samstag beginnt laut den Meteorologen stark bewölkt bis bedeckt und mit einem stetig von West nach Ost ziehenden Regen. Im Bergland liegt die Schneefallgrenze zwischen 800 und 1000 Metern.

An den Temperaturen ändert sich wenig. Im Osten Bayerns liegen diese bei vier Grad, ansonsten sind bei meist mäßigem, in Böen teilweise auch frischem Wind aus Südwest bis West fünf bis zehn Grad drin.

Zum Abschluss des Wochenendes bestimmen einmal mehr viele Wolken das Bild am Himmel.

Es breitet sich am Sonntag von Süden her Regen aus, zeit- und gebietsweise fällt Schneeregen. Am späteren Nachmittag kann es in Südbayern bis in tiefere Lagen bei Schneefall richtig glatt werden.

Die Tageshöchstwerte liegen lediglich zwischen einem und sieben Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.