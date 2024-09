Das letzte Sommer-Hurra? Das Wochenende in Sachsen wird heiß - dann kommt der Umschwung

Das Freibad ruft! © Montage: wetteronline.de, Thomas Warnack/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann man sich am Freitag mit Höchstwerten zwischen 29 und 32 Grad sowie strahlendem Sonnenschein schon einmal auf das anstehende Spätsommer-Wochenende vorbereiten.

Lediglich im Vogtland treibt die ein oder andere harmlose Wolke über den Himmel.

Der Samstag verläuft dann nach bekanntem Muster: viel Sonne, bis zu 32 Grad und eine schwache Brise. Wer also vor dem nahenden Herbst nochmal dem Freibad einen Besuch abstatten will, hat in den kommenden Tagen die Chance.

Auch der Sonntag beginnt heiter, allerdings ziehen im Tagesverlauf immer mehr Wolken auf. Der DWD warnt hier vor einer leichten Schauer- und Gewittergefahr.

An den hohen Temperaturen zwischen 30 und 32 Grad ändert aber selbst das nichts.