21.02.2025 08:52 Der Frühling kommt! Mildes Wochenende in Sachsen-Anhalt

Die kalten Tage in Sachsen-Anhalt machen an diesem Wochenende eine Pause. Mit bis zu 15 Grad kündigt sich der Frühling an.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Von Westen kommt milde Luft nach Sachsen-Anhalt. An diesem Wochenende schleicht sich ein Hauch Frühling ins Land! Bei den milden Temperaturen könnten bald die ersten Frühlingsblüher aus dem Boden sprießen. (Symbolbild) © alexraths/123RF Der heutige Freitag fängt stark bewölkt an, teilweise regnet es leicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glatteis in der Altmark bis ins östliche Anhalt sowie an der Grenze zu Brandenburg. Ab dem Nachmittag ist es deutlich trockener und milder, die Temperaturen klettern auf bis zu 15 Grad! Der Wind bleibt schwach. Die Nacht ist trocken, allerdings kann die Temperatur auf bis zu 0 Grad zurückgehen, während es auf dem Brocken stürmt. Auch der Samstag bleibt trocken und wird heiter bis wolkig. Bei bis zu 14 Grad weht schwacher Wind, während es auf dem Brocken weiter stürmt. In der Nacht zieht es sich zu, wodurch es örtlich leichten Regen geben kann. Es kühlt auf maximal minus 2 Grad herunter. Der Sonntag ist wenig sonnig, stattdessen sind Wolken und sehr leichter Nieselregen angekündigt. Bei maximal 13 Grad bleibt der Wind schwach. Die Nacht bleibt überwiegend trocken und kühlt auf maximal 1 Grad ab. TAG24 wünscht ein schönes Wochenende voller Frühlingsgefühle!

Titelfoto: Bildmontage: alexraths/123RF, Wetter Online