Der März in Thüringen: Sonne schien ungewöhnlich lange

Die Sonne geht hinter Bäumen auf dem Lindenberg auf. Saharastaub liegt in der Luft. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Mit einer Mitteltemperatur von 5,4 Grad Celsius war der Freistaat nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zusammen mit Sachsen im Ländervergleich das kühlste Bundesland.

In dem Monat, der mit der erwachenden Natur und dem Frühlingsbeginn verbunden wird, fielen nur 18 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das entsprach lediglich einem Drittel dessen, was klimatologisch gesehen ein durchschnittlicher März an Niederschlag bringt - das wären 52 Liter pro Quadratmeter, so die Meteorologen des DWD.

Dafür schien die Sonne in Thüringen ungewöhnlich lange: Insgesamt 201 Stunden zeigte sich das Zentralgestirn am Firmament. Nur im März 2022 und im März 1953 wurde dieser Wert mit 222 beziehungsweise 205 Stunden überboten, erklärte der Deutsche Wetterdienst.

Bundesweit war der März einer der trockensten seit Messbeginn im Jahr 1881, so der DWD. Die Waldbrandgefahr sei bereits früh im Jahr deutlich angestiegen.