Regen in Dauerschleife: Wetter-Fiasko in NRW dauert weiter an

Köln - Bislang war der Sommer in Nordrhein-Westfalen ein ziemlicher Flop - und auch in den kommenden Tagen ist statt Sonnenschein wieder jede Menge Regen angesagt.

Der Sommer in NRW war bislang ein gehöriger Flop. Auch in den kommenden Tagen wird es wieder ziemlich nass.

Zumindest am heutigen Mittwoch scheint es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Köln eine kleine Regenpause zu geben.

Zwar ziehen über den Tag immer wieder Wolken über den Horizont, dabei soll es aber weitestgehend trocken bleiben. Die Temperaturen pendeln sich dazu bei 19 bis 23 Grad ein.

Am Donnerstag wird das Wetter dann wieder ziemlich fies. Schon am Morgen bleibt es bewölkt, während sich im weiteren Tagesverlauf Schauer im bevölkerungsreichsten Bundesland breit machen. Am Nachmittag kommen örtlich dann auch Gewitter hinzu, die zum Teil Starkregen mit sich bringen.

Die Werte erreichen wenig hochsommerliche 18 bis 23 Grad.

Und auch die Vorhersage für Freitag klingt alles andere rosig. Nach einem abermals wolkigen Tagesbeginn kommt es im weiteren Verlauf immer wieder zu Schauern und teils kräftigen Gewittern. Das Thermometer klettert dazu auf maximal 19 bis 22 Grad.