Der Sommer ist da! Neue Woche bringt Temperaturen über 30 Grad nach Sachsen

Leipzig - Pünktlich zum Ferienbeginn steht in Sachsen endlich der langersehnte Sommer vor der Tür.

In Sachsens Freibädern wird in dieser Woche wohl einiges los sein. © Lars Penning/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt die neue Woche mit einem trockenen, größtenteils wolkenfreien Montag. Dabei klettert das Thermometer auf bis zu 26 Grad. Selbst die Nacht wird mit Tiefstwerten zwischen 14 und 10 Grad angenehm mild.

Ebenso heiter und sonnig geht es am Dienstag weiter - nur, dass sogar noch ein paar Grad hinzukommen: So sind in Sachsen Temperaturen bis zu 29 Grad zu erwarten. Die Nacht bietet mit Werten um die 18 Grad nur eine geringfügige Abkühlung.

Bereits am Mittwochnachmittag soll sich die sommerliche Hitze dann aber bereits mit vereinzelten Schauern und Gewittern rächen, vor allem das Bergland soll von dem Wetterumschwung betroffen sein. Trotzdem steigen die Temperaturen weiter auf bis zu 31 Grad.