Woche startet stürmisch! So wird das Wetter in Sachsen

Leipzig - Acht Tage sind es noch bis Weihnachten, doch zumindest das Wetter scheint noch nicht in Stimmung zu kommen: Statt schönem Winterwetter mit Schnee, Sonnenschein und Kälte startet Sachsen auch in diese Woche mit vielen Wolken, Regen und sogar Sturm. Immerhin wird's nicht so kalt.