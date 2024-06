Ein Hauch von Sommer - Doch dieser wird immer wieder gestört

Magdeburg - In dieser Woche wird es in Sachsen-Anhalt sommerlicher. Aber mit den steigenden Temperaturen kommen Unwetter dazu, die den Tag vermiesen können.

In Sachsen-Anhalt kommt in dieser Woche immer wieder die Sonne raus und die Temperaturen steigen.

Der kalendarische Sommeranfang steht am Donnerstag bevor. Passend dazu klettern auch die Temperaturen. Allerdings kommt es immer wieder zu Störungen durch mögliche Unwetter.

Schon der Montag zeigt sich freundlicher als die vergangenen Tage. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken bei Werten zwischen 21 und 25 Grad ab. Am Nachmittag und am Abend können regional jedoch einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen und Hagel auftreten, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Auch der Dienstag zeigt sich zunächst freundlich, ehe am Nachmittag am Himmel dunkle Gewitterwolken aufziehen. In der Mitte und im Süden kann sogar Unwetterpotenzial bestehen. Das Thermometer klettert auf 23 bis 28 Grad.

Zum Mittwoch wird es wesentlich freundlicher. Nach ein wenig Regen am Morgen lockert der Himmel immer wieder auf - Sonne und Wolken wechseln sich ab. Bei Höchsttemperaturen zwischen 22 und 25 Grad wird jedoch kein Regen mehr erwartet.

Auch am Donnerstag soll es niederschlagsfrei bleiben. Sonne und Wolken wechseln sich am Himmel bei Werten zwischen 25 und 27 Grad ab. In der Nacht zum Freitag können wieder Schauer auftreten.