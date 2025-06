Endlich Sommer! Berlin und Brandenburg marschieren auf die 30 Grad zu

Berlin - Über Sommerwetter können sich am Donnerstag und den Folgetagen die Menschen in Berlin und Brandenburg freuen. Bis zum Wochenende wird es jeden Tag ein bisschen wärmer.

Sommerwetter lockt in den kommenden Tagen ins Freie. Besonders schön ist es am Wasser - hier die Spree am Treptower Park. © Soeren Stache/dpa

Der Donnerstag bringt viel Sonne mit, die nur von wenigen flachen Quellwolken begleitet wird.

Die Temperaturen klettern laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf angenehme 22 bis 25 Grad. Dazu bleibt es trocken und der Wind weht schwach aus Nordost bis Ost.

Auch in der Nacht auf Freitag bleibt es meist klar. Es kühlt sich auf 10 bis 7 Grad ab.

Der Freitag gibt ein ähnlich erfreuliches Bild ab wie sein Vorgänger. Sonne en masse, ein paar Wölkchen, trocken.

In der Uckermark erreichen die Höchstwerte um 23 Grad, an der Grenze zu Sachsen 27 Grad. Berlin pendelt sich in der Mitte bei 25 Grad ein. In der Nacht auf Samstag wird es mit 12 bis 9 Grad lediglich etwas kühler.