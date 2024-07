Endlich Sommer in Köln: Darum solltet Ihr das Wetter jetzt unbedingt ausnutzen!

Köln - Nach einem kühlen und trüben Wochenende in Nordrhein-Westfalen kommt zum Start in die neue Woche die Sonne zurück! Es wird sommerlich warm.

Zum Beginn der neuen Woche gibt es in Köln nicht nur jede Menge Sonnenschein, sondern auch sommerliche Temperaturen. © Thomas Banneyer/dpa

Während sich das Wetter in vielen Teilen Deutschlands schon in den letzten Tagen von seiner warmen und sonnigen Seite gezeigt hatte, hielt das Wochenende in NRW eher herbstliche Temperaturen bereit. Das ändert sich glücklicherweise am Montag!

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) ankündigte, können sich vor allem in Nordwesten im Tagesverlauf zwar immer wieder kurzzeitig Wolken vor die Sonne schieben, in den meisten Teilen des Landes bleibt es aber niederschlagsfrei.

Das Thermometer klettert dazu auf angenehme 22 bis 24 Grad, nur im höheren Bergland ist bei maximal 18 Grad Schluss. Dazu weht ein schwacher, vorübergehend mäßiger Südwestwind.

Am Dienstag setzt das Sommerwetter dann allerdings nochmal einen obendrauf!