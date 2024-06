Endlich Sommer in NRW: Doch zur Wochenmitte wird's unangenehm

Endlich ist der Sommer auch in NRW angekommen! Nicht nur der Start in die neue Woche wird sonnig, auch in den nächsten Tagen sind im Land Summervibes angesagt.

Von Laura Miemczyk

Köln - Er wurde in den vergangenen Wochen sehnlich erwartet - nun ist der Sommer endlich auch in Nordrhein-Westfalen angekommen! Nicht nur der Start in die neue Woche verspricht Sonne satt, auch in den kommenden Tagen sind Summervibes garantiert.

Dem Sprung ins kühle Nass steht nichts mehr im Weg: In NRW klettert das Thermometer in dieser Woche auf bis zu 31 Grad. © Roland Weihrauch/dpa So manch einer hatte den Sommer für dieses Jahr wohl schon abgeschrieben, doch was lange währt, wird bekanntlich endlich gut. So ist der Montag in Köln bei feinstem Sonnenschein und milden Temperaturen gestartet, die nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im weiteren Tagesverlauf auf bis zu 27 Grad ansteigen sollen. Dem Sprung in den Badesee oder Pool steht damit nichts mehr im Weg. Doch damit nicht genug, denn der Dienstag legt laut Prognose der Wetterexperten nochmal einen obendrauf: Dünne Quellwolken, die zu Beginn des Tages zeitweise noch am Horizont zu sehen sind, verziehen sich im weiteren Tagesverlauf und machen Platz für jede Menge Sonnenschein. Wetter Deutschland Sommer-Wetter in Frankfurt und Hessen dreht auf: Bald 30 Grad, aber auch neue Gewitter Das Thermometer klettert dazu auf sommerliche 27 bis 30 Grad im Flachland, während auch das Hochsauerland angenehm warme 23 bis 25 Grad erreicht. Zur Wochenmitte wird's in NRW dann noch wärmer - doch nicht nur das!

Wetter in NRW: Experten kündigen schwülwarme Wochenmitte an