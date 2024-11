Erst frühlingshafte Temperaturen in Sachsen, dann wieder Winter?

Leipzig - Die eisigen Tage sind vorerst vorbei, seit Sonntag ist es in Teilen Sachsens fast schon frühlingshaft mild - doch das Wetter bleibt nicht so.

Hier und da ist es seit Sonntag fast frühlingshaft, mitunter werden mehr als 15 Grad erreicht. © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Schuld an den für die Jahreszeit hohen Temperaturen hat ein Orkantief über Großbritannien, das sehr milde Luft auch in den Freistaat bringt, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Und so wird es am Montag im Flachland bis zu 17 Grad warm und auch in den Bergen werden zwischen 7 und 10 Grad erreicht. Dabei wird es meist wolkig, hier, ab und zu lässt sich die Sonne blicken, es bleibt aber vorerst trocken.

Vor allem im Osten Sachsens und im Gebirge muss mit starkem bis stürmischem Wind teils in Böen gerechnet werden.

Am Abend werden die Wolken voraussichtlich dichter, in der Nacht zum Dienstag zieht Regen übers Land. Das Quecksilber sinkt auf 8 bis 4 Grad, im Bergland auf knapp über 0 Grad.