Erst Hitze, dann Gewitter und Regen: Sommer in Sachsen bleibt wankelmütig

Die neue Woche in Sachsen wird erst heiß und sonnig, dann aber nass und gewittrig. © Thomas Warnack/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt die Woche mit einem überwiegend heiteren und trockenen Montag, an dem mit Höchstwerten bis zu 28 Grad (Bergland: 23) zu rechnen ist.

In diesem Stil geht es dann auch am Dienstag mit heißen Temperaturen bis zu 33 Grad (Bergland: 29) weiter. Während die Quellwolken am sächsischen Himmel tagsüber harmlos sind, sollen sie sich in der Nacht zunehmend verdichten, sodass besonders im Westen des Freistaats am frühen Morgen erste Niederschläge möglich sind.

Am Mittwoch nach Sonnenaufgang geht's aber richtig los: Neben kräftigen Gewittern mit Starkregen warnt der DWD auch vor Hagel und Sturmböen. Gleichzeitig bleibt aber die Hitze mit Werten zwischen 29 und 32 Grad (Bergland: 24 bis 29) bestehen.

Und wer sich für den Donnerstag gemäßigte Bedingungen gewünscht hat, wird wohl enttäuscht werden: Auch hier soll es bei Höchstwerten bis zu 28 Grad (Bergland: 25) regnen und gewittern. Auch stürmische Böen sind weiterhin möglich.