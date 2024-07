Erst Sonne pur, dann kracht es: So wird das Wetter im Norden

Hamburg - Nach dem stürmischen Intermezzo am Wochenende meldet sich der Sommer zurück in Norddeutschland. Das Wetter wird in den kommenden Tagen sonnig und sehr warm, aber auch Gewitter drohen.

Sonne satt gibt es am Dienstag in Hamburg. (Archivbild) © Thomas Müller/dpa

Die Warmfront von Tief "Elke" über Irland schwenkt am Dienstag über den Norden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Das bringt zunächst ruhiges Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein mit hochsommerlich warmer Luft mit sich. Doch das ist nicht von langer Dauer, bereits in der Nacht zum Mittwoch folgt die Kaltfront des Tiefs. Die Aussichten im Detail.

Am Dienstag wird es sonnig und die Temperaturen steigen auf 21 Grad auf Helgoland, 23 Grad an der dänischen Grenze, 24 Grad in Kiel und um die 30 Grad in Hamburg. Dazu weht an der See teils frischer Wind.

In der Nacht zum Mittwoch verdichten sich die Wolken von Westen aus. Auf Helgoland und an der Nordseeküste ziehen kräftige Schauer und Gewitter auf. Dabei treten stürmische Böen und Sturmböen bis 85 Stundenkilometer und Starkregen mit 15 bis 25 Liter innerhalb kurzer Zeit auf. Bis Mittwochmorgen verlagern sich die Gewitter ostwärts etwa bis auf eine Linie Flensburg - Hamburg.

Weite Teile des Nordens erwartet außerdem eine Tropennacht. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 18 und 20 Grad, in Hamburg erwartet der DWD in der City 21 Grad.