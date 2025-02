Es wird immer frostiger: Winter hat Hamburg fest im Griff

In der Nacht klart es auf und die Temperaturen gehen auf Werte zwischen minus 5 und minus 8 Grad runter, an der See auf minus 3 Grad.

In der Nacht zum Sonntag lockert die Bewölkung allmählich auf. Stellenweise können ein paar Schneeflocken fallen. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 6 Grad im Herzogtum Lauenburg und minus 2 Grad an der See. Auf den Straßen kann es wegen überfrierender Restnässe oder geringfügigem Neuschnee glatt werden.

Das liegt an Hoch "Finja". Denn dadurch dringt skandinavische Kaltluft nach Hamburg und Schleswig-Holstein vor, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Das bedeutet anhaltendes winterliches Wetter mit knackigem Nachtfrost.

Auf der Alster dürfte sich eine dünne Eisdecke bilden. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa

Schöner wird es am Montag. Die Sonne zeigt sich in weiten Teilen des Nordens. Doch mit Tageshöchstwerten um 1 Grad bleibt es sehr kalt. In der Nacht zum Dienstag gibt es nur wenig Wolken oder klaren Himmel. Es droht mäßiger Frost zwischen minus 10 und minus 5 Grad, an den Küsten bis minus 4 Grad.

Am Dienstag gibt es neben dünnen hohen Wolkenfeldern viel Sonne. Maximal werden 0 Grad in Ostholstein und 3 Grad an der Nordsee erreicht. Nachts sinken die Temperaturen bei klarem Himmel erneut auf Werte zwischen minus 3 Grad an der Westküste und minus 7 Grad im Herzogtum Lauenburg.

Hoffnung auf tragfähiges Eis auf Teichen und Seen braucht Ihr Euch nicht zu machen. Denn langsam wird die Kaltluft nach Osten abgedrängt und mildere Meeresluft setzt sich durch. Ab Mittwoch steigen die Temperaturen daher.

Tagsüber sind laut DWD-Trend bereits am Freitag in Hamburg zweistellige Plusgrade möglich, in der Nacht bleibt es jedoch frostig. Zum Temperaturanstieg wird Regen erwartet.