Experten warnen vor Unwetter: Starkregen und heftige Gewitter im Anmarsch

Lokal sei auch heftiger Starkregen mit Mengen über 25 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen, was einem Unwetter entspricht, so der DWD. Hinzu kämen teilweise Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde und kleinkörniger Hagel.

So rechnet der DWD mit Starkregen, der gebietsweise bis zu 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter binnen sechs Stunden vom Himmel fallen lässt.

Am Mittwochvormittag lässt sich in Köln noch die Sonne blicken, das ist jedoch spätestens ab dem Mittag vorbei! Nach Prognose der Wetterexperten kommt es im bevölkerungsreichsten Bundesland immer wieder zu teils kräftigen Schauern, die vereinzelt auch starke Gewitter im Gepäck haben.

Während die Niederschläge in der Nacht zu Donnerstag vorübergehend nachlassen sollen, kündigen sich am Tag dann erneut Gewitter und Starkregen an. Erst zum Wochenende soll es in NRW wieder trocken werden.