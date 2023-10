Fällt nächste Woche schon der erste Schnee in Sachsen?

Wintereinbruch erwartet: Anfang der Woche dürften die ersten Autoscheiben vereist sein. (Symbolbild) © iStockphoto/Jari Hindström

Tatsächlich: Schon am Wochenende droht der erste Wintereinbruch in Sachsen!

Nach dem bisher wärmsten gemessenen September und einem sommerlichen Oktoberanfang gehen die Temperaturen am Wochenende deutlich in die Tiefe, wie der Deutsche Wetterdienst meldet.

Die warmen bis zu 25 Grad am Freitag werden gefolgt von Höchstwerten zwischen 17 und 19 Grad am Samstag, die Nacht zu Sonntag wird mit fünf bis acht Grad deutlich frischer. Ein Schauer am Sonntagabend könnte der erste Vorbote der kalten Jahreszeit sein.

Noch mehr eisige Luft strömt direkt vom Nordpolarmeer auf uns zu.

In der kommenden Woche nähern wir uns das erste Mal in dieser Saison dem Gefrierpunkt an. In Tälern und Senken ist Bodenfrost zu erwarten, zu Beginn der Woche wohl auch Luftfrost. Für den Dienstag ist ein Temperatursturz auf zwei bis vier Grad gemeldet.