Fast 30 Grad! Jetzt rollt ein Sommer-Wochenende auf uns zu

Am Wochenende wird es in den meisten Teilen Deutschlands überraschend warm. © Screenshot/wetteronline.de

Während man unter der Woche lieber noch eine (wärmere) Jacke überzieht, sieht es am kommenden Samstag und Sonntag komplett anders aus, denn die beiden Tage werden für die aktuelle Jahreszeit ziemlich warm.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, klettern die Temperaturen von 6 Grad in der Nacht zum Samstag tagsüber dann teilweise auf bis zu 29 Grad. Selbst im Norden ist mit bis zu 25 Grad zu rechnen.

Gegen Abend werden im Westen vereinzelte Gewitter erwartet.

Am Sonntag kann man ebenfalls den dicken Pullover getrost im Schrank lassen und lieber die Sonnencreme einpacken: Während in der Nacht zum Sonntag einzelne Schauer und teils kräftige Gewitter übers Land ziehen, zeigt sich der Tag dann wieder von seiner schönen Seite. In der Nordwesthälfte werden zwar nur Höchstwerte von 18 bis 23 Grad erwartet, in den anderen Teilen der Republik wird man aber mit warmen 24 bis 29 Grad verwöhnt.