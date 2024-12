Frost, Glätte, Schneeregen: Sachsen startet in eine ungemütliche Winter-Woche

Leipzig - Mit dem Dezember hat der Winter endgültig Einzug in den Freistaat gehalten: Die neue Woche wird frostig kalt und bringt hier und da die ersten Schneeschauer mit sich.

Ein Passant läuft über Glatteis am Leipziger Hauptbahnhof. Wenn Regen gefriert, ist vor allem auch auf den Straßen Vorsicht geboten. © Jan Woitas/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) startet der Montag in Sachsen mit bis zu -4 Grad und Frost, das heißt Autofahrer sollten ihren Arbeitsweg wegen Glatteisgefahr mit Vorsicht angehen.

Im Laufe des Tages werden die Temperaturen milder und die Thermometer-Anzeige steigt auf bis zu 6 Grad in Dresden und 8 Grad in Leipzig. Der Himmel bleibt bewölkt, gelegentlich tröpfelt auch etwas Regen auf den Freistaat nieder.

In der Nacht zieht es weiter zu und der Dienstagmorgen beginnt verregnet und finster. Im Bergland gefriert der Niederschlag und es ist erneut mit Glatteis zu rechnen, außerdem pustet ein Südwestwind starke Böen bis hin zu Sturmböen über den Fichtelberg. Oberhalb der 600-Meter-Grenze verwandelt sich der Regen in erste Schneeschauer.

Nebel begrüßt die Bewohner des Freistaats am Mittwochmorgen, dazu gibt es Sprühregen bis hin zu Schneegriesel. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Dresden und -1 Grad in Chemnitz.