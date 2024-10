Frost und dunkle Wolken über Sachsen: So wird das Wetter am Wochenende

Leipzig - Die Sonne ist am Wochenende ein selten gesehener Gast im Freistaat . Dafür schieben sich dunkle Wolken über den Himmel, die keine guten Wetteraussichten mitbringen.

Die Nächte am Wochenende werden frostig. © 123RF/k009034

Der Freitag startet bereits wolkig und verregnet bei maximal 12 Grad in Leipzig und 9 Grad in Chemnitz. Ab dem Mittag wird es etwas trockener und nur vereinzelt schauert es auf die Sachsen nieder.

Die Nacht zum Samstag wird nebelig und eisig kalt: Bei einem Temperaturrückgang auf 4 bis 0 Grad ist sogar mit leichtem Frost in Bodennähe zu rechnen.

Der Samstag startet mit vorsichtigem Sonnenschein, der aber im Laufe des Tages von dichten Wolkenfeldern vertrieben wird.

Die Thermometer-Anzeige hüpft wieder auf rund 12 bis 14 Grad, ein schwacher Wind aus Südost pustet schließlich noch mehr Wolken in den Freistaat, die sich dann in der Nacht zum Sonntag in Schauern und auch Gewittern entladen.

Am Sonntag windet es ordentlich mit starken bis teils stürmischen Böen. Im Bergland, vor allem auf den Erzgebirgsgipfeln, kann es gar zu Sturmböen kommen. Die Temperaturen liegen bei etwa 13 Grad in Dresden und Chemnitz, bis zu 16 Grad in Leipzig.