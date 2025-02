Frost-Warnung im Norden: Wird das die kälteste Nacht des Winters?

In den Nächten gibt es strengen Frost. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt davor, dass es in der Nacht von Montag auf Dienstag bitter kalt werden kann. Zwischen -10 und -15 Grad erwarten die Meteorologen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Nur an den Küsten wird es nicht ganz so kalt.

Zwischen Sylt und Pellworm sowie auf Fehmarn tritt meist nur leichter Frost bis -4 Grad auf. Sonst wird gibt es auch an den restlichen Küsten mäßigen Frost bis -9 Grad.

Der DWD macht auf die möglichen Gefahren bei strengem Frost aufmerksam. Es drohen erhebliche Frostschäden, beispielsweise an Gartenpflanzen, Gebäuden oder Straßen. Wasserleitungen können einfrieren. Bei längerem Aufenthalt im Freien kann es zu Unterkühlung kommen.

Daher empfiehlt der DWD, Pflanzen abzudecken oder Wasser aus Außenleitungen abzulassen. Zudem solltet ihr vermeiden, Euch länger draußen aufzuhalten.

In der Nacht zum Mittwoch wird es nicht mehr ganz so kalt. Doch im Binnenland ist nochmals mit strengem Frost um -10 Grad zu rechnen. Wegen der Frostnächte warnt der DWD vor Reifglätte vor allem in Gewässernähe und auf Brücken.