Frostig kaltes Schneewochenende in Sachsen: Bis zu -15 Grad!

Leipzig - Lange hat er auf sich warten lassen, doch nun ist der Winter zusammen mit frostigen Temperaturen und Schnee zurück in Sachsen .

Vorerst fest eingezogen: Der Winter in Sachsen. © Montage: dpa/Hendrik Schmidt; WetterOnline

Der plötzliche Schneeeinbruch sorgte am Mittwoch und Donnerstag vor allem für ein gewaltiges Verkehrschaos.

Doch an glatte Straßen müsst Ihr Euch fürs Erste gewöhnen, denn die werden auch übers Wochenende bleiben.

Der Freitag bringt Höchstwerte um den Gefrierpunkt mit, verrät der Deutsche Wetterdienst. In tieferen Lagen ist bei -1 bis 1 Grad ebenso wie im Bergland bei -3 bis -1 Grad mit leichtem Schneefall zu rechnen, der teils bis zum Abend anhält.

In der Nacht können die Temperaturen dann so richtig anziehen und es wird bei bis zu -10 Grad nicht nur knackig kalt, sondern auch sehr bewölkt.

Ein ähnliches Bild bekommt Ihr Samstag zu Gesicht. Auch hier wechseln sich Wolken, leichte Schneeschauer und trockene Phasen bei maximal um die 0 Grad ab. Nachts gehen die Temperaturen wieder drastischer in den Minusbereich.

Der Sonntag passt sich an die vergangenen Tage an. Was mit Wolken und leichtem Schneefall beginnt, lockert später jedoch merklich auf.