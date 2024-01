Frühlingshaftes Wetter in Bayern: Lawinengefahr steigt

München - Wer in Bayern unterwegs ist, bekommt richtig Lust auf den Frühling: Das milde Wetter soll vorerst anhalten, doch damit steigt auf die Gefahr von Lawinen in den Bergen.

Der Winter nimmt sich in der kommenden Woche eine kleine Pause. © Bildmontage: Pia Bayer/dpa, wetteronline.de

Für den Sonntag meldetet die bayerische Lawinenwarnzentrale noch eine mäßige Gefahr, doch in den kommenden Tagen soll es brenzliger werden. Im Tagesverlauf dürften sich in sonnigen Lagen kleine bis mittlere Lawinen von selbst lösen.

Am Montag bleibt es sonnig, einzig am Bodensee und in Nordschwaben sind die Aussichten durch Nebel eher trüb.

Im Alpenvorland bliebt es dabei "ungewöhnlich mild" bei Höchstwerten von 15 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.