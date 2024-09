Genießt die kommenden Tage! So wird das Wetter in Bayern

München - Der Sommer gibt noch nicht auf! Das Wetter in München und Bayern kann sich in den kommenden Tagen nochmals sehen lassen. Vor allem mit Blick auf das Wochenende dürften sich viele freuen.

Das Wetter in München und Bayern kann sich in den kommenden Tagen nochmals sehen lassen, dann geht es bergab. © Montage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt der Donnerstag im Freistaat lokal mit etwas Nebel, ansonsten hat bereits früh die Sonne das Sagen.

Und das spiegelt sich auch in den Temperaturen wider: Bis zu 32 Grad sind im Laufe des Tages bei einem meist nur mäßigen Wind um Ost möglich.

In weiten Teilen Bayerns pendeln sich die Werte allerdings zwischen 24 und 30 Grad ein, wobei es am westlichen Rand der Alpen noch am kühlsten bleibt. Mit Schauern und Gewittern muss lediglich im südlichen Teils Schwabens gerechnet werden.

Laut den Meteorologen bergen jene dann jedoch das Potenzial für Starkregen um 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, bis zu 60 Kilometer pro Stunde starken Böen und kleinen Hagel.

Der Freitag beginnt passend zum Ausklang des Donnerstags weniger freundlich - und zwar mit größtenteils vielen Wolken.

Gebietsweise kommt es den Wetterexperten zufolge zu schauerartigem Regen und vereinzelten Gewittern. Die gute Nachricht: Im Tagesverlauf ist schnell Besserung in Sicht. Es soll dann bei 23 bis 28 Grad nur noch vereinzelt krachen. Ein schwacher Wind südlich der Donau und ein ansonsten mäßiger Wind aus Ost bis Süd runden das Gesamtbild ab.