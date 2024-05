28.05.2024 07:15 15.314 Der Mai macht, was er will: Neue Unwetter rollen auf Sachsen zu

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Es ist gar nicht mehr so lang hin bis zum Sommeranfang – nur das Wetter wird in den kommenden Tagen in Sachsen wenig sommerlich! Die Sachsen erwarten dunkle Wolken, Regen und Gewitter in den nächsten Tagen. © Bildmontage: Thomas Schulz/dpa, Screenshot/wetteronline.de Die letzte Maiwoche beginnt vielerorts schon nass und gewittrig: Während es am Montagvormittag hier und da regnen soll, könnte es am Nachmittag richtig krachen im Freistaat. Einzelne starke Gewitter und örtliche Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) an! Dabei werden noch einmal Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad erreicht, in den Bergen bis zu 20 Grad. Ähnlich ungemütlich wird es voraussichtlich auch in der kommenden Nacht. Eine dichte Wolkendecke sorgt für schauerartigen, teils gewittrigen Regen – immer wieder besteht die Gefahr von Starkregen. Das Thermometer zeigt nur noch 9 bis 14 Grad an. Wetter Deutschland Sonne-Wolken-Mix: Wetter kann sich in Berlin und Brandenburg nicht entscheiden Erst im Laufe des Dienstags soll es laut DWD auflockern, abends und in der Nacht zu Mittwoch sogar weitgehend trocken bleiben. Es wird mit 15 bis 18 Grad deutlich kühler am Tage. Wetter in Sachsen nass und gewittrig Auch am Mittwoch kann es nicht schaden, Regenjacke und Gummistiefel dabei zu haben, denn immer wieder sind kurze Schauer und Gewitter möglich. Ähnlich sieht es am Donnerstag aus, doch da lässt sich immerhin ab und an die Sonne blicken. Das Quecksilber klettert höchstens bis auf 20 Grad. Und so ist der Mai fast vorbei – bleibt zu hoffen, dass der Juni etwas schöner startet.

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Schulz/dpa, Screenshot/wetteronline.de