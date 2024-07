Gewitter und Starkregen beenden den Sommer im Norden

Der Sonntag startet sonnig, nur Richtung Nordsee ist es wolkig. Maximal werden 25 bis 29 Grad, im Südosten und in Hamburg bis 31 Grad erreicht. Der DWD veröffentlichte am Samstagvormittag Warnungen vor Hitze am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Im dicht bebauten Stadtgebiet von Hamburg ist mit zusätzlicher Belastung zu rechnen, da die Abkühlung nachts verringert sei.

Am Samstag wird es meist sonnig. Dazu steigen die Temperaturen auf 28 Grad auf Sylt und bis 31 Grad entlang der Elbe. Der frische Seewind bremst den Anstieg an der Ostsee auf etwa 24 Grad. In der Nacht kühlt es sich bei anfangs klarem Himmel nur auf um 18 Grad ab. Später ziehen an Nordsee und Unterelbe dichtere Wolkenfelder auf. Es bleibt aber trocken.

Hoch "Frederik" über der Ostsee schwächt sich zwar langsam ab. Doch am Samstag bringt es Hamburg und Schleswig-Holstein sehr warmes bis heißes Wetter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Erst im Verlauf des Sonntags schwenkt eine gewittrige Kaltfront von Tief "Heike" ostwärts durch. Danach wird es nicht mehr so warm wie zuvor.

Trotz der Unwettergefahr bleibt genug Zeit, das Sommerwetter draußen - im Schatten - zu genießen. © Thomas Müller/dpa

Die Unwettergefahr hält auch in der Nacht zum Montag an. Weiter kann es kräftige Gewitter mit Starkregen geben, die erst in der zweiten Nachthälfte über die Ostsee abziehen. Die Temperatur geht auf Werte um 17 Grad zurück.

Am Montag beruhigt sich das Wetter. Sonne und Wolken wechseln sich ab, nur vereinzelt gibt es Schauer. Am Nachmittag wird es zunehmend heiter und trocken. Die Temperaturen erreichen höchstens 21 bis 24 Grad. In der Nacht zum Dienstag klart es auf, gegen Morgen ziehen an der Nordsee erneut dichte Wolkenfelder auf. An der See um 15 Grad, sonst 10 bis 13 Grad Tiefstwerte.

Am Dienstag verdichten sich aus Westen die Wolken, während es im Ostteil zunächst freundlich ist. Der DWD rechnet mit gewittrigem Regen, der teils ergiebig ausfallen kann. An der See werden maximal 21 Grad erreicht, an der Elbe bis 24 Grad.

Regen und Gewitter setzen sich auch in der Nacht zu Mittwoch fort, ziehen aber langsam ab.

