01.08.2024 19:49 Gewitter-Warnung für Sachsen: Regnet es mehrere Stunden durch?

In Sachsen muss am Donnerstag und am Freitag mit Starkregen und Sturmböen gerechnet werden.

Dresden - Mit Gewittern, Starkregen und Sturmböen müssen die Menschen am Abend in Sachsen rechnen. Tagsüber ist es am Donnerstag zunächst überwiegend heiter und sommerlich warm bei bis zu 29 Grad, im Bergland bis zu 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen fallen in der Nacht von Donnerstag zu Freitag ab. Es kann zur Gewittern mit Starkregen kommen, der mehrere Stunden andauert. © Robert Michael/dpa Ab dem Nachmittag steigt vor allem im Bergland das Gewitterrisiko an. Dabei kann es örtlich Starkregen und Sturmböen geben. Auch vereinzelt Unwetter in Form von heftigem Starkregen mit 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter sind nicht ausgeschlossen. Gebietsweise können es Starkregen mit bis zu 70 Litern pro Quadratmetern geben. Am Abend kommen im Vogtland und im Westerzgebirge Schauer und Gewitter auf. Eng begrenzt gehen damit laut DWD Starkregen und Sturmböen einher. Wetter Deutschland Hitze und Frost im Juli: Sachsen – Das Land der Wetterextreme Auch Unwetter seien möglich. In der Nacht zum Freitag gibt es von Südwesten aufkommenden Regen, teils schauerartig verstärkt mit Gewittern. Dabei besteht örtlich die Gefahr von mehrstündigem Starkregen. Die Temperaturen fallen auf bis zu 13 Grad. Am Freitag regnet es teilweise und vor allem östlich der Elbe besteht die Gefahr von Gewittern und teils heftigem Starkregen. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 24 Grad, im Bergland bei bis zu 21 Grad.

Titelfoto: Robert Michael/dpa