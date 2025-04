Wetter-Umschwung naht: Vorhersage für Frankfurt und Hessen

Die Wettervorhersage für den Freitag, Samstag und Sonntag in Frankfurt und Hessen: Ein Umschwung steht bevor, der Regen hat ein Ende!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Regen und immer wieder Regen, so waren die letzten Tage, und dieser Trend hält auch am Freitag in Frankfurt und Hessen zunächst weiter an. Doch ein Wetter-Umschwung steht bevor!

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagen beiden einen Wetter-Umschwung für Frankfurt und Hessen voraus. © Montage: Lando Hass/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Nach einem regnerischen Vormittag sollen die Niederschläge bis zum Mittag abziehen. "Zum Nachmittag stellenweise Auflockerungen und meist niederschlagsfrei", heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Hessen. Dazu erwarten die Meteorologen am Freitag Höchsttemperaturen zwischen 14 und 18 Grad. Am Samstag ist der Umschwung der Wetterlage in Frankfurt und Hessen dann vollzogen: "Meist heiter oder sonnig" sowie "niederschlagsfrei" lautet die DWD-Prognose. Dazu werden 17 bis 20 Grad in der Spitze erwartet. Am Sonntag soll das Wetter sogar noch besser werden: "Sonnig oder gering bewölkt und niederschlagsfrei", sagt ein Sprecher. Die Temperaturen erreichen im Flachland abermals bis zu 20 Grad. Wetter Deutschland Ungemütliche Aussichten: Gewitter und Starkregen in Berlin und Brandenburg Auch am Montag soll der Trend anhalten. Dann sind voraussichtlich sogar bis zu 23 Grad möglich.

Vereinzelt Nachtfrost in Bodennähe in Hessen