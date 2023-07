Gewitter ziehen über Sachsen: Fällt das Wochenende ins Wasser?

Leipzig - Packt die Badehose wieder aus? An diesem Wochenende werden die Menschen in Sachsen nicht von der Sonne geküsst, sondern eher im Regen stehen gelassen ...

Auch schön: mit Gummistiefeln in die vielen Pfützen springen. Das Wochenende in Sachsen wird regnerisch. © Robert Michael/dpa

Zu einem Ausflug an den See lädt das Wetter am Freitag nicht unbedingt ein. Denn wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es am Freitag auch mal krachen.

Zwar startet der Tag demnach östlich der Elbe gelegentlich noch heiter, doch danach zeigt sich der Himmel stark bewölkt. Dazu könne es bereits am Vormittag regnen - am Nachmittag und Abend seien dann örtlich einzelne Gewitter mit Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde und Starkregen möglich. Die vorhergesagten Höchstwerte: 20 bis 24 Grad.

Gute Nachricht für Partylöwen und Dancing Queens: Letzte Schauer verziehen sich laut Meteorologen nach Beginn der Nacht. Jacken sind dennoch angesagt: Die Temperaturen sollen auf 13 bis 9 Grad sinken.

Am Samstagmorgen kann dann noch in die letzten Pfützen gesprungen werden: Neue Tropfen werden trotz vieler Wolken meist nicht erwartet. Dazu zeige das Thermometer maximal 21 bis 24 Grad.

Nach einer trockenen Nacht müsse am Sonntag erst mit einem wechselhaften Sonne-Wolken-Mix und am Nachmittag mit Schauern gerechnet werden. Dazu steige das Quecksilber auf Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad.