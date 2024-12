Grau und nass: Die Woche startet typisch nordisch

Hamburg - Matschig, unangenehm und nicht wirklich Winter-wunderlich startet die Woche in Hamburg .

Der Montag startet in Hamburg bewölkt und nass. © Marcus Brandt/dpa

Stark bewölkt, sowie bedeckt begrüßt der Montag die Woche des dritten Advents in der Hansestadt und dem Norden.

Außerdem wird es nass, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Morgen.

Zeitweise Regen wird sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein erwartet.

Zu warm für Schnee, zu kalt für die Übergangsjacke werden Höchsttemperaturen zwischen maximal 5 bis 6 Grad erwartet.

Während in der Stadt mit mäßigem bis frischem Wind zu rechnen ist, können an der See höchstwahrscheinlich starke Böen und stürmischer Nordostwind aufziehen.